Сатановский назвал «маразмом» антироссийские «показания» по делу MH17

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Евгений Сатановский, комментируя проходящий в Нидерландах судебный процесс, в ходе которого нидерландская прокуратура пытается возложить ответственность за гибель рейса МН17 на Россию.

«Откуда они взяли «показания», я не знаю. Из соцсетей, кто-то написал, «одна бабка сказала»… В общем, кто-то сказал, что там был «Бук» и рядом якобы были русские солдаты с людьми из ФСБ. А вторая тема еще лучше. Там, говорят, были люди с русским акцентом. В Донбассе. Действительно, откуда?», — с юмором прокомментировал ход процесса Сатановский.

Все заявления о языках и культурах, которые делают на суде в Гааге нидерландские «обвинители», по словам политолога, основываются на их собственной обиде на иностранцев, называющих их страну Голландией, которая на самом деле является лишь одним из регионов Нидерландов.

«И эти люди всерьез говорят: доказательством того, что «Боинг» непременно сбили русским «Буком», является то, что кто-то кому-то сказал либо написал, что видел кого-то, говорившего с русским акцентом. Вам не кажется, что это издевательство? Это совсем тяжелый маразм», — подчеркнул Сатановский.

При этом политолог добавил, что Россия в ответ на обвинения в свой адрес, должна перестать бегать по международным трибуналам в Гааге, Стокгольме или других городах. Он обратил внимание на откровенную политизированность всех антироссийских судебных процессов, напомнив о деле ЮКОСа, о допинговом скандале с фальшивыми подписями Григория Родченкова, а также о приговорах в пользу Украины, которой пытаются помочь решить собственные финансовые проблемы за счет российского «Газпрома».

Вместо того, чтобы бегать по международным трибуналам, считает Сатановский, России нужно довести до конца внесение в Конституцию поправок о приоритете собственного законодательства над международным. Также политолог посоветовал российским дипломатам добиваться того, чтобы бегали за нами, а примеры, как это сделать, поискать в большой истории.

Напомним, самолет Малазийских авиалиний Boeing 777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Украина и ее западные партнеры поспешили обвинить в трагедии Россию. Однако, по мнению экспертов, «доказательства российского следа», предъявляемые Международной следственной группой, не выдерживают никакой критики, что приведет к затягиванию данного дела на долгие годы.