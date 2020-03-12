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14:05   12 Марта 2020
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Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене

Mitsubishi Outlander с дорогой трансмиссией будут продавать по старой цене

Японская автомобильная компания Mitsubishi сообщила о старте производства нового Outlander 2020 модельного года. Стоимость авто осталась прежней.

Новый Outlander будет включать в себя трансмиссию S-AWC, которая раньше предлагалась только для самых дорогих комплектаций GT. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ММС Рус".

Интеллектуальная система полного привода S-AWC оснащена управляемым вектором тяги, за счет чего появляется возможность более точно управлять автомобилем на поворотах.

Outlander также получит новую мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Car Play и Android. Яркость производители сделали больше на 54%. 

На февраль текущего года компания в России реализовала на 9% меньше автомобилей, чем за такой же период 2019 года. Были проданы в итоге 3 303 машины за месяц.

Mitsubishi Outlander производят на предприятии "ПСМА Рус", которое находится в Калуге. Стоимость транспортного средства варьируется в среднем от 1 709 000 до 2 138 000 рублей.

 

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Автор: Ирина Большунова
#mitsubishi

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