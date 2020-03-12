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14:22   12 Марта 2020
Политика

Погребинский прокомментировал появление парламентского варианта «нормандского формата»

Погребинский прокомментировал появление парламентского варианта «нормандского формата»

Политолог Михаил Погребинский прокомментировал возможность создания парламентского варианта в рамках «нормандского формата». Этот вопрос в ходе личной встречи обсуждали глава РФ Владимир Путин и лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Эксперт связал активность Медведчука в переговорном процессе с главой РФ с тем, что набирающая в Незалежной тема с реинтеграцией планомерно движется в сторону отказа от территорий, расположенных на юго-востоке страны. Ни для кого не секрет, что украинский лидер Владимир Зеленский не намерен придерживаться Минских соглашений, постоянно поднимая вопрос об их пересмотре. В рамках такой риторики он считает необязательным наделение Донбасса особым статусом и принятие закона об амнистии, подчеркнул Погребинский.

В то же время Медведчук всеми своими действиями дает понять, что на Украине есть политическая прослойка, выступающая за реинтеграцию с Донбассом. При этом, отметил специалист, интерес оппозиционного деятеля в этом вопросе обусловлен желанием укрепить позиции его партии на будущих выборах.

«Что касается парламентского варианта «нормандского формата» – он возможен, но со стороны Украины в нем участвует оппозиционная партия», – заявил Погребинский, добавив, что он может стать дополнительным инструментом влияния на тех, кто мало разбирается в украинском вопросе.

Прекращение боевых действий в Донбассе возможно только при полном разведении войск. На текущий момент эта процедура была произведена только в трех местах из-за того, что Киев не желает идти до конца. На Западе сегодня это понимают далеко не все, но проведение постоянных встреч в парламентском варианте «нормандского формата» позволит «открыть глаза» политикам, проживающим в Европе и США, резюмировал Погребинский.

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что идея подключения парламентариев к «нормандскому формату» будет позитивно воспринята главами Франции и Германии.

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Автор: Олег Королев
#нормандский формат #погребинский #парламентский вариант

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