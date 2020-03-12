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14:03   12 Марта 2020
Общество

Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в России

Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал угрозу распространения коронавируса в России минимальной, однако несмотря на это, он призвал граждан внимательно относиться к своему здоровью и принимать все меры профилактики COVID-19.

Такое заявление Мишустин сделал в ходе заседания правительства в четверг, 12 марта.

"Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также к здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения, которые наиболее уязвимы", — заявил глава кабмина.

Напомним, в настоящее время в России официально зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, 15 из которых приходится на Москву. Большая часть заразившихся — прибывшие из Италии и КНР граждане России.

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Автор: Руслан Неглинный
#общество #кабмин #коронавирус

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