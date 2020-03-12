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13:57   12 Марта 2020
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Песков заверил, что Конституция сохранит норму об ограничении числа президентских сроков

Песков заверил, что Конституция сохранит норму об ограничении числа президентских сроков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал рассказал, что вероятность участия действующего главы РФ в предстоящих президентских выборах будет зависеть от стабильности мировой экономики и других факторов планетарного масштаба. 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы РФ депутатом от "Единой России" Валентиной Терешковой. Инициатива парламентария заключалась в том, чтобы снять ограничения по количеству сроков президентства, либо осуществить их обнуление.

Дмитрий Песков назвал несколько факторов, от которых будет зависеть вероятность участия Владимира Путина в переизбрании на пост. Это, во-первых, ситуация с мировой экономикой, региональные конфликты, а также те последствия, которые повлечет за собой смертельный китайский коронавирус. Его слова передает РИА Новости. 

"В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться дальше на своем пути. <...> В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость и последовательность власти", — заявил спикер Кремля. 

Что касается количества президентских сроков, Песков заверил, что норма об их ограниченном количестве в Основном законе страны останется.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #терешкова

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