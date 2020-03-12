Анкара дала возможность боевикам "расползтись" по всей Африке

Турция продолжает переброс в Тунис террористических группировок, выступающих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Анкара планирует создать на территории Туниса оперативную ячейку боевиков, устрашающих местных жителей. Речь о группировке "Ахрар аш-Шаркия", сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийские боевики, покинувшие Идлибскую зону деэскалации, "расползаются" по Африканскому континенту и угрожают безопасности региона. Турция пополняет ряды ПНС Ливии и аналогичных группировок в Тунисе за счет боевиков. Они совершают налеты на мирное население, устраивают грабежи и провокации.

Тунис стал для Анкары перевалочным пунктом для подготовки террористов. Джихадистов доставляют по морю кораблями и самолетами. Помимо того, Анкара отказывается соблюдать международные обязательства и продолжает поставлять оружие боевикам.