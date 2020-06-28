Почти четверть поляков проголосовала на выборах президента

Немногим больше 24 процентов оказалась явка на президентских выборах в Польше по состоянию на полдень. Об этом рассказал на пресс-конференции глава госизбиркома Сильвестр Марчиняк.

По его словам, с начала голосования выдали более семи миллионов бюллетеней, а в списках значатся 29,5 миллиона людей. Самыми активными избирателями оказались жители Мазовецкого воеводства, а наиболее пассивными — Опольского воеводства. Разница между ними составляет шесть процентных пунктов.

«Политика сегодня» напоминает, что 28 июня в Польше стартовал первый тур выборов президента. Жители страны могут выбрать кандидата с 7.00 до 21.00. Всего на пост польского главы претендуют 15 кандидатов, среди них — действующий лидер Анджей Дуда. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур.