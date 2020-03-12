Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия

Анкара не рассматривает вариант вывода своих войск с территории сирийского Идлиба, где у Турции находятся 12 дозорных постов. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Присутствие турецких военнослужащих в Идлибе продолжается, заметил Акара.

"О выводе речи не идет, все наши войска остаются на месте", — цитирует его слова издание Anadolu.

Глава Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве согласовали введение режима прекращения огня и другие меры, направленные на стабилизацию ситуации в САР. Достигнутые президентами заключения предусматривают, что боевые действия в районе Идлиба будут остановлены.

С 15 марта Москва и Анкара приступят к совместному патрулированию дороги М4, будет создан коридор безопасности.