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 Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия

Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия
13:34   12 Марта 2020
Весь мир

Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия

Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия

Анкара не рассматривает вариант вывода своих войск с территории сирийского Идлиба, где у Турции находятся 12 дозорных постов. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Присутствие турецких военнослужащих в Идлибе продолжается, заметил Акара. 

"О выводе речи не идет, все наши войска остаются на месте", — цитирует его слова издание Anadolu.

Глава Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве согласовали введение режима прекращения огня и другие меры, направленные на стабилизацию ситуации в САР. Достигнутые президентами заключения предусматривают, что боевые действия в районе Идлиба будут остановлены. 

С 15 марта Москва и Анкара приступят к совместному патрулированию дороги М4, будет создан коридор безопасности.

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Автор: Ирина Большунова

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