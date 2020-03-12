Общественность требует освободить российких социологов из плена ПНС Ливии

Почти месяц у ливийского посольства в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся в плену у боевиков, осевших в Триполи.

С мая 2019 года граждан РФ незаконно удерживают в темнице. «Задержание» Шугалея и Суэйфана осуществляла вооруженная группировка, выполняющая в ПНС функции «полиции», неоднократно обвиняемая в убийствах и применении пыток. При этом никаких официальных обвинений россиянам не выдвинули.

Активисты требуют у ПНС разъяснить ситуацию и признать факт незаконного задержания, после чего освободить социологов и привлечь к ответственности тех, кто заточил россиян в плен.

«Ливийцы нас видят, но делают вид, что не понимают. Не замечают. Но мы заставим их услышать нас! Мы приняли решение усилить нашу акцию: с сегодняшнего дня и каждый будний день в рабочие часы с 11:00 до 15:00 все активные представители гражданского общества будут подавать в канцелярию посольства официальные обращения», — заявил Александр Малькевич, журналист и глава Фонда защиты национальных ценностей.

Поддержать пленных социологов выходят неравнодушные сограждане: пикеты проходят у московского посольства Ливии с 8 утра до 8 вечера. Более 250 человек поучаствовало в акции, включая депутатов, общественных деятелей, блогеров, политологов и социологов.

Один из участников акции, журналист Игорь Алексеев, решил поддержать своего друга и коллегу Шугалея. Семье Максима сейчас очень тяжело, уверяет Алексеев. К тому же у социолога маленький ребенок, а сам Шугалей болеет из-за ужасных условий содержания в плену.

«Я не знаю, почему они задержали их — надо обращаться к этим «властям». Произошла подмена понятий, ведь та группировка, у которых находится Максим и его переводчик, это полубандитское, вооруженное образование, оказывающие военные услуги действующей власти», — отмечает журналист.

По мнению Алексеева, Россия должна срочно инициировать переговоры с властями Триполи и освободить своих граждан. Он предполагает, что россияне являются «разменной картой» для ПНС в случае обострения ситуации в Ливии.

«Их могут использовать для обмена или для еще чего-нибудь. Нашей дипломатической стороне надо активизироваться и более активно работать в этом направлении. Как-то можно освободить двух человек», — уверен журналист.

Отметим, что прошлой весной Шугалей и Суэйфан на законных основаниях прибыли в Ливию для исследования местных политических взглядов. С «властями» Триполи россияне свой визит согласовали. Более того, ученые были приглашены председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и въехали в страну по официально выданным визам, но все равно были задержаны боевиками ПНС. Никаких протоколов задержания ливийская сторона не предъявляет, несмотря на многочисленные обращения из РФ.