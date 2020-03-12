РФ не рассматривает перенос референдума по поправке в Конституцию Российской Федерации из-за угрозы нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти не рассматривают перенос даты всероссийского голосования по поправке в Основной закон РФ из-за угрозы распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, наша страна далека от эпидемии.

Информация о коронавирусе появилась в Китае в конце 2019 года. По информации Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР скончались 686 человек.