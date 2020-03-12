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Совет Федерации утвердит поправки в Конституцию 14 марта

Совет Федерации утвердит поправки в Конституцию 14 марта

 Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика
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13:16   12 Марта 2020
Россия

Переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-2019 не планируется

Переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-2019 не планируется

РФ не рассматривает перенос референдума по поправке в Конституцию Российской Федерации из-за угрозы нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти не рассматривают перенос даты всероссийского голосования по поправке в Основной закон РФ из-за угрозы распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, наша страна далека от эпидемии.

Информация о коронавирусе появилась в Китае в конце 2019 года. По информации Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР скончались 686 человек.

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Автор: Василий Пименов
#песков #конституция #коронавирус

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