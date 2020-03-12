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13:07   12 Марта 2020
Россия

Малькевич призвал использовать китайские методы в борьбе с пропагандой наркотиков в Сети

Малькевич призвал использовать китайские методы в борьбе с пропагандой наркотиков в Сети

Западные интернет-ресурсы и социальные сети пытаются вмешаться во внутренние дела РФ, уверен глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич. В связи с этим он поддержал идею проведения исследования на тему доступа к запрещенной информации на некоторых площадках.

В России существует масса ограничительных мер по отношению к западным ресурсам, однако лишь единицы из них оказываются рабочими. Благодаря усилиям журналистов и просто неравнодушных людей удалось сдвинуться с места в данном направлении, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По его словам, в РФ до сих по много работы по борьбе с запрещенной информацией в сети. Например, пользователи интернета слабо защищены от рекламы наркотических веществ, передает Федеральное агентство новостей

"Вся эта Гидра живет на территории России и особых проблем не знает. С этим нужно бороться, используя передовые технологии, то есть блокировать. Нужно сейчас научиться каленным железом выжигать все это", – подчеркнул Малькевич.  

Чтобы решить эту проблему необходимо бороться с ней самыми передовыми способами. В том числе блокировать подобные сайты, которые пытаются "угробить часть подрастающего поколения".

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Автор: Борис Нестеров
#защита #рунет #малькевич

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