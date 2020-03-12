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 Володин призвал лишить депутата Катасонова пропуска в ГД

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13:05   12 Марта 2020
Общество

Решение о штрафе к Facebook вступило в силу

Решение о штрафе к Facebook вступило в силу

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Facebook на четыре млн рублей за нарушение российского закона о суверенном Рунете. Компания не обжаловала решение суда, сообщили в ведомстве.

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. 13 февраля суд оштрафовал компании Facebook и Twitter по статье о нарушении законодательства в области персональных данных. 

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Автор: Юлия Яковлева
#штраф #роскомнадзор #facebook #таганский суд

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