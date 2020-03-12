Решение о штрафе к Facebook вступило в силу

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Facebook на четыре млн рублей за нарушение российского закона о суверенном Рунете. Компания не обжаловала решение суда, сообщили в ведомстве.

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. 13 февраля суд оштрафовал компании Facebook и Twitter по статье о нарушении законодательства в области персональных данных.