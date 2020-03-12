Песков подчеркнул готовность России к падению цены на нефть

Все страны, включая Россию, в большей или меньшей степени были готовы к серьезному падению цены на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Саудовская Аравия опровергла сообщения о том, что ведется какая-то ценовая война, тем более против Москвы.

Сейчас все имеют дело с рядом факторов, которые привели к существенному сокращению цен на нефть и нефтепродукты. Это общая тенденция, то есть мы находимся вместе в одной лодке.

Что касается возможных контактов с руководством Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ для обсуждения актуальных проблем на нефтяном рынке, их пока не запланировано, но при необходимости переговоры будут проведены незамедлительно, добавил Песков.