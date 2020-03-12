Песков не озвучил, кто будет вести переговоры в консультативном совете по Донбассу

Консультативный совет по урегулированию ситуации в Донбассе создадут согласно договоренностям "нормандской четверки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российского представителя в этих переговорах РФ озвучит позже.

"Я не буду говорить сейчас, своевременно вся информация будет представлена", — сказал Песков журналистам.

12 марта замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о создании нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, российская и украинская стороны договорились о создании Консультативного совета с участием нормандской четверки и сторон конфликта.