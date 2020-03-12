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Совет Федерации утвердит поправки в Конституцию 14 марта

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 Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

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Турция оставит войска в Идлибе после заключения перемирия
12:50   12 Марта 2020
Россия

Песков не озвучил, кто будет вести переговоры в консультативном совете по Донбассу

Песков не озвучил, кто будет вести переговоры в консультативном совете по Донбассу

Консультативный совет по урегулированию ситуации в Донбассе создадут согласно договоренностям "нормандской четверки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российского представителя в этих переговорах РФ озвучит позже.

"Я не буду говорить сейчас, своевременно вся информация будет представлена", — сказал Песков журналистам.

12 марта замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о создании нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, российская и украинская стороны договорились о создании Консультативного совета с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

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Автор: Василий Пименов
#россия #донбасс #украина #песков

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