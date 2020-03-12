Социальная акция «Добромобиль» заработала в Тамбовской области

Социальная акция «Добромобиль» стартовала на территории Тамбовской области, сообщила первый заместитель председателя областной думы Ирина Тен.

Волонтеры при помощи акции распространяют работу НКО на территории отдельных районов и городов. Ее проводят для воплощения инициативы управления соцзащиты в регионе. Первый выезд «Добромобиля» 12 марта состоялся в городе Уварово и Уваровском районе.

Тен уточнила, что пока в населенные пункты прибыли лишь 12 некоммерческих организаций, а в действительности их намного больше. В Уварове участники «Добромобиля» прибыли в дом-интернат для инвалидов и пенсионеров. Там они провели мастер-классы и выполнили зарядку с постояльцами.

Все организации-участники акции представлены в специальной брошюре-карте «Добрый Тамбов». Сейчас график выездов «Добромобиля» включает семь поездок в города и районы области.