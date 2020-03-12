Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

Торги на Московской бирже продемонстрировали усиление волатильности на российском фондовом рынке. Акции Сбербанка, «Роснефти» и «Норникеля» потеряли около 7%.

Индекс Московской биржи за два часа торгов упал на 5,3%, что вызвало сильную реакцию «голубых фишек» - наиболее ликвидных и надежных акций. Потери фиксировались у Сбербанка, «Роснефти», «Магнита» и «Норникеля», снижение уровня ценных бумаг достигало 7%.

Изменения на биржах продемонстрировали усиление волатильности финансовой системы. Причиной новых условий работы экономики стало распространение коронавирусной инфекции – в среду Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию COVID-19.

Также немаловажную роль сыграло резкое снижение цен на нефть. Спрос на энергоресурсы у азиатских потребителей значительно снизился, из-за чего страны ОПЕК принимают решение уменьшать стоимость и предлагать продукцию по более выгодным ценам.