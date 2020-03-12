Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

 ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени

ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени
Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

 Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе
Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

 Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым
Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

 ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени

ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени
Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

 Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе
Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

 Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым
12:14   12 Марта 2020
Россия

Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

Снижение индекса Мосбиржи показало усиление волатильности на финансовом рынке

Торги на Московской бирже продемонстрировали усиление волатильности на российском фондовом рынке. Акции Сбербанка, «Роснефти» и «Норникеля» потеряли около 7%.

Индекс Московской биржи за два часа торгов упал на 5,3%, что вызвало сильную реакцию «голубых фишек» - наиболее ликвидных и надежных акций. Потери фиксировались у Сбербанка, «Роснефти», «Магнита» и «Норникеля», снижение уровня ценных бумаг достигало 7%.

Изменения на биржах продемонстрировали усиление волатильности финансовой системы. Причиной новых условий работы экономики стало распространение коронавирусной инфекции – в среду Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию COVID-19.

Также немаловажную роль сыграло резкое снижение цен на нефть. Спрос на энергоресурсы у азиатских потребителей значительно снизился, из-за чего страны ОПЕК принимают решение уменьшать стоимость и предлагать продукцию по более выгодным ценам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #нефть #мосбиржа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...