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11:55   12 Марта 2020
Россия

ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени

ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени

Российские спецслужбы пресекли деятельность преступной группировки, члены которой занимались торговлей оружием. Сотрудникам ФСБ удалось изъять две сотни стволов. 

Федеральная служба безопасности провела спецоперации в Москве и Тюмени, в ходе которых накрыла крупнейшую подпольную сеть по торговле оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил телеканал RT.

По данным ФСБ, членами группировки были уроженцы Москвы, Подмосковья, Тюменской и Челябинской областей. Силовики изъяли у них более 200 стволов: несколько пулеметов, автоматы, пистолеты, винтовки и карабины, а также самодельный огнестрел. 

По данному факту проводится проверка.

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Автор: Яна Либерман
#москва #фсб #оружие #тюмень

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