 Мировой кризис не помешает Путину проиндексировать пенсии и повысить МРОТ

«Черный понедельник» грянул внезапно для большинства россиян: вечером 6 марта цена нефти марки Brent, к которой привязана стоимость российской нефти Urals, рухнула на 9% — с 51 до 45,5 долларов за баррель. Вслед за ней поплыл рубль: курс доллара на бирже Forex превысил 75 рублей, а евро взлетел почти до 85. И все это в разгар обсуждения президентских поправок в Конституцию.

15 января, в послании Федеральному собранию, Владимир Путин предложил закрепить в Конституции «принципы достойного пенсионного обеспечения» — ежегодную индексацию пенсий. Также президент уверен, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, это тоже вошло в список предложенных им поправок.

Еще в январе Путин решительно заявил, что государство должно выполнять социальные обязательства «в любом случае, при любой ситуации и на всей территории страны». Падение нефтяного рынка не станет исключением: кризисная ситуация в мировой экономике правительством РФ прогнозировалась. Предлагая социальные поправки, президент исходил из реальных возможностей российского бюджета, уверен политолог Армен Гаспарян.

«Когда глава государства давал такие поручения, производился точный расчет возможностей бюджета. Кризис появился не в этот понедельник: в нем уже достаточно давно находится мировая экономика. Сначала это списывалось на коронавирус, в последнее время это списывают на нефть, тем не менее, это процесс давнишний. Когда Путин говорил, он исходил из реальных возможностей, объективных показателей бюджета. Это была одна из задач, которая ставилась перед новым кабинетом Мишустина. У меня нет сомнений, что предложенные поправки выполнят, невзирая на те объективные сложности, которые есть», — поделился эксперт мнением с корреспондентом «Политики Сегодня».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже объявил, что у страны есть все возможности для повышения качества и уровня жизни россиян, чего и добивался президент, предлагая внести в основной закон индексацию соцвыплат и повышение минимальной зарплаты.

«У нас есть все возможности для проведения социально-ориентированной государственной политики,<…> в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат соответственно того, что было запланировано», — заявил Мишустин на заседании кабмина 12 марта.

Выполнить социальные обязательства, предложенные президентом, помогут и накопленные резервы Фонда национального благосостояния, заверяет проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин. Сейчас в запасе у страны 8 триллионов 250 миллиардов рублей, согласно данным на 1 марта 2020 года: точно хватит, чтобы проиндексировать пенсии и обеспечить МРОТ не ниже прожиточного уровня.

«На фонд благосостояния идет расчет. Резервы накоплены очень приличные, ситуация в российской экономике принципиально отличается от 1998 года, когда не было ничего», — отметил экономист Марголин, отвечая на вопрос «Политики Сегодня».

Совет Федерации накануне одобрил дату всенародного голосования по конституционным поправкам — 22 апреля. Центризбирком готовится к этому событию, проводит разъяснительную работу с гражданами и не планирует переносить дату даже из-за коронавируса.