Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отмене Парада Победы из-за эпидемии коронавируса.

По словам Пескова, власти следят за ситуацией с коронавирусом в мире и предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания в России. На данный момент не рассматривается сценарий с отменой или переносом празднования Дня Победы, отметил представитель администрации президента.