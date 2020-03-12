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 ФСБ накрыла крупную сеть по торговле оружием в Москве и Тюмени

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Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

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11:36   12 Марта 2020
Россия

Песков: Возможность отмены Парада Победы в Москве пока не рассматривается

Песков: Возможность отмены Парада Победы в Москве пока не рассматривается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отмене Парада Победы из-за эпидемии коронавируса.

По словам Пескова, власти следят за ситуацией с коронавирусом в мире и предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания в России. На данный момент не рассматривается сценарий с отменой или переносом празднования Дня Победы, отметил представитель администрации президента. 

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Автор: Ирина Большунова

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