Планировавшим массовое убийство в школе Саратова подросткам изменили меру пресечения

Саратовский областной суд изменил меру пресечения в отношении подростков, готовивших массовое убийство в школе города. Об этом стало известно в четверг, 12 марта, после заседания суда.

Одному из молодых людей, подозреваемых в подготовке массового убийства в Саратове, суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий до 20 апреля. Второй фигурант этого дела отправлен под домашний арест.

Подростки, которые готовили нападение на школу в Саратове, были задержаны 26 февраля. По словам одного из них, они планировали убить из мести около 40 человек.

В ФСБ установили, что фигуранты данного дела состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих массовые убийства и суицид.