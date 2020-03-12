Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" из-за коронавируса и плотного графика

Традиционный "Большой разговор с президентом", намеченный на 12 марта, пришлось перенести на неопределенный срок, рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Она сообщила, что решение связано не только с распространением вируса COVID-2019 на территории страны. По ее словам, президент Белоруссии призывает серьезно отнестись к ситуации с ростом угрозы заболевания.

"Сейчас всем нужно быть очень аккуратными", — напомнила Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что по большей части перенос даты проведения мероприятия связан с его плотным графиком. В прошлом году "Большой разговор с президентом" длился порядка семи часов.