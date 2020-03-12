Качество петербургского воздуха намерены оценивать не только по химическим показателям

Петербургские депутаты предложили ввести дополнительный параметр оценки качества воздуха — органолептический.

Об этом со ссылкой на соответствующие поправки в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" сообщают журналисты "Парламентской газеты". Как уточняется, поправки вводят совершенно новый термин — "уровень запаха". Постановление об их внесении в Государственную думу Заксобрание рассмотрит 12 марта.

По словам соавтора поправок Надежды Тихоновой, в настоящее время качество воздуха проверяется только на вредность. При этом нередки такие ситуации, когда предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, а жители все равно жалуются на неприятные запахи.

"На запах со свалок и предприятий граждане жалуются очень часто. Чиновники приезжают, берут пробы, и все вроде в норме, но запах, и правда, хоть топор вешай", — отметила Тихонова.

В случае если петербургский законопроект будет принят, появятся соответствующие нормативы. Это даст возможность штрафовать предприятия, которые отравляют воздух, а также заставлять их компенсировать вред гражданам, проживающим в загрязненных районах.

Отметим, в 2014 году в России был введен ГОСТ 32673-2014, предписывающий, как и чем можно измерять запахи. Такой стандарт также ввели в Таджикистане, Киргизии, Казахстане и Армении.

Процедура оценки происходит следующим образом: эксперты обходят контрольные точки, собирают оттуда воздух и привозят его в лабораторию. При помощи ольфактометра пробы последовательно разбавляются непахучим газом. Эксперты по очереди прикладывают прибор к носу и говорят, чувствуют ли они запах. При этом чем больше экспертов задействовано в испытаниях, тем результат получается объективнее.