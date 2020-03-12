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10:59   12 Марта 2020
Общество

Качество петербургского воздуха намерены оценивать не только по химическим показателям

Качество петербургского воздуха намерены оценивать не только по химическим показателям

Петербургские депутаты предложили ввести дополнительный параметр оценки качества воздуха — органолептический.

Об этом со ссылкой на соответствующие поправки в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" сообщают журналисты "Парламентской газеты". Как уточняется, поправки вводят совершенно новый термин — "уровень запаха". Постановление об их внесении в Государственную думу Заксобрание рассмотрит 12 марта.

По словам соавтора поправок Надежды Тихоновой, в настоящее время качество воздуха проверяется только на вредность. При этом нередки такие ситуации, когда предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, а жители все равно жалуются на неприятные запахи.  

"На запах со свалок и предприятий граждане жалуются очень часто. Чиновники приезжают, берут пробы, и все вроде в норме, но запах, и правда, хоть топор вешай", — отметила Тихонова.

В случае если петербургский законопроект будет принят, появятся соответствующие нормативы. Это даст возможность штрафовать предприятия, которые отравляют воздух, а также заставлять их компенсировать вред гражданам, проживающим в загрязненных районах.

Отметим, в 2014 году в России был введен ГОСТ 32673-2014, предписывающий, как и чем можно измерять запахи. Такой стандарт также ввели в Таджикистане, Киргизии, Казахстане и Армении.

Процедура оценки происходит следующим образом: эксперты обходят контрольные точки, собирают оттуда воздух и привозят его в лабораторию. При помощи ольфактометра пробы последовательно разбавляются непахучим газом. Эксперты по очереди прикладывают прибор к носу и говорят, чувствуют ли они запах. При этом чем больше экспертов задействовано в испытаниях, тем результат получается объективнее.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #закс

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