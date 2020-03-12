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10:38   12 Марта 2020
Общество

Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

Социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что женская часть населения видит сны чаще, чем мужская.

Согласно данным исследования, в среднем россияне спят по ночам семь часов. Спят крепко и не просыпаются только – 50% опрошенных, во время сновидений часто просыпаются – 46%, после пробуждения чувствуют себя легко и бодро – 53%, просыпаются долго и тяжело – 43%. Отмечается, что мужчины видят сны на 8% реже, чем женщины.

В опросе проняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного набора. Допустимый размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ученые доказали, что некоторые ароматы улучшают работу памяти. Также они являются способом поддержки процессов запоминания во сне. Участники эксперимента лучше запоминали слова, соответствующие полушарию, которое воспринимало аромат розы.

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Автор: Юлия Яковлева
#здоровье #вциом #сон

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