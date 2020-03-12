Путин рассказал, как будет проводиться реформа контрольно-надзорной деятельности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости осторожно подходить к реформе контрольно-надзорной деятельности.

Президент отметил, что так называемая "регуляторная гильотина", безусловно, нужна. Но следует избежать ошибок в регулировании сферы общественного питания. Об этом президент заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Путин также отметил, что с не меньшей осторожностью следует подходить и к регулированию фармацевтической сферы, а также вопросов пожарной безопасности.

"Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно", — подчеркнул президент.

Он добавил, что правительство будет заниматься этими вопросами в течение ближайшего года.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает, что с 2021 года будут отменены все надзорные требования к бизнесу, которые к тому моменту не будут пересмотрены. В первую очередь "гильотина" отсечет до сих пор действующие законы, которые были приняты при советской власти.