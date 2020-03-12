Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноразмерный кроссовер Highlander четвертого поколения для России. Об этом сообщили представители журнала «Авторевю».

Автомобиль впервые представили весной 2019 года. Презентация прошла на выставке в Нью-Йорке. Продажи кроссовера на североамериканском рынке начались под конец прошлого года. В данный момент идет согласование, чтобы модель появилась и на отечественном рынке.

Highlander производят на американском заводе в штате Индиана. Однако для российского рынка модель немного изменят. Например, автомобиль получит более мощные габариты. Общее число мест будет увеличено до восьми.

Известно, что в России переднеприводная версия, а также комплектации с гибридной силовой установкой не будут продаваться. Также будет доступна лишь восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Информации о начале продаж на отечественном рынке пока не было. Эксперты предполагают, что новинку можно ожидать не раньше 2021 года.