Мурадов рассказал о провале водной блокады Крыма

Украине больше нечем шантажировать Крым, поэтому в Киеве начинают высказывать совсем уж немыслимые вещи, как, например, предложение возобновить подачу воды в Северо-Крымский канал, если республика «заставит» Донбасс вернутся под контроль украинских властей.

Об этом в интервью изданию «АН» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

По его словам, все предпринятые украинской стороной экстремистские действия, такие как подрывы опор ЛЭП, блокировка транспортных маршрутов, перекрытие подачи воды и другие, не были для полуострова катастрофическими.

«За Крымом стоит великое государство – Россия, которая продемонстрировала, что способна в кратчайшие сроки решить все проблемы, как было, например, в случае с подрывом ЛЭП. Нам из других российских регионов тут же были доставлены сотни генераторов, затем в очень короткий срок был перекинут энергомост, а потом построены две ТЭС», — напомнил Мурадов.

Сейчас Крым полностью обеспечивает все свои потребности в электроэнергии и даже имеет запас, необходимый для развития экономики региона, отметил он, добавив при этом, что недостаток воды, конечно, привел к временным трудностям, особенно на севере крымского полуострова. В связи с этим, по словам Мурадова, на полуострове отказались от таких влаголюбивых культур, как рис, и перешли на засухоустойчивые виды сельскохозяйственных культур.

«Приведу пример. На Кипре, где я работал послом РФ, всего лишь шесть речек. Они собирают всю эту воду в шесть водохранилищ, которые обеспечивают Кипр водными ресурсами. В Крыму более 1600 рек и речек! Вот мы стали собирать воду, проводить от новых водохранилищ водоотводы, бурить скважины. Крымские подземные источники весьма богаты, мы сейчас даже не используем десятой части того, что у нас есть!», — напомнил политик.

Таким образом Украине стало просто нечем шантажировать Крым. Но, в связи с тем, что на полуострове все же сохраняется некоторый дефицит технической воды, украинские политики высказывают совсем немыслимые вещи, добавил Мурадов. Например, по его словам, делаются попытки связать возобновление подачи воды в Северо-Крымский канал с прекращением боевых действий в Донбассе.

«Мол, вы заставьте Донбасс вернуться на Украину, и тогда мы дадим воду в Крым. Да вы сами с Донбассом разговаривайте! При чем здесь днепровская вода, которая, кстати, течет из России?», — рассказал полпред республики.

Также, по его словам, киевские власти, видимо, от безысходности, делают и другие абсурдные вещи – например, перекрыли поставки сельскохозяйственной продукции в Крым с юга Украины. В ответ на полуострове начали больше производить сами, а недостающее доставлять с Кубани.