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10:10   12 Марта 2020
Россия

Путин усомнился, что сотрудники ЮКОСа убивали людей по своей инициативе

Путин усомнился, что сотрудники ЮКОСа убивали людей по своей инициативе

Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего руководителя компании ЮКОС, опального олигарха Михаила Ходорковского "жуликом, окружение которого замешано в заказных убийствах".

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент РФ отметил, что участие самого Ходорковского в убийствах не доказано. Однако сотрудники службы безопасности ЮКОСа вряд ли убивали людей по собственной инициативе. 

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", — подчеркнул президент Путин. 

Путин также добавил, что тот факт, что участие Ходорковского не доказано, не значит, что беглый олигарх не причастен к преступлениям. Однако есть доказательства других противоправных действий Ходорковского, на основании которых суд принял решение о наказании. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #ходорковский

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