Путин усомнился, что сотрудники ЮКОСа убивали людей по своей инициативе

Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего руководителя компании ЮКОС, опального олигарха Михаила Ходорковского "жуликом, окружение которого замешано в заказных убийствах".

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент РФ отметил, что участие самого Ходорковского в убийствах не доказано. Однако сотрудники службы безопасности ЮКОСа вряд ли убивали людей по собственной инициативе.

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", — подчеркнул президент Путин.

Путин также добавил, что тот факт, что участие Ходорковского не доказано, не значит, что беглый олигарх не причастен к преступлениям. Однако есть доказательства других противоправных действий Ходорковского, на основании которых суд принял решение о наказании.