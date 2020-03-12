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 Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 
9:58   12 Марта 2020
Весь мир

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Корреспондент Федерального агентства новостей стал жертвой нападения вооруженных мачете и палками афганских пуштунов. Мигранты пытались отобрать у журналистов видеокамеру.

Популярный курорт на острове Лесбос превратился в пристанище преступников, большинство из которых — беженцы с Ближнего Востока. Миграционный кризис возник в Греции по вине турецких властей. Анкара целенаправленно отправляет в Европу беженцев, пытаясь таким образом решить свои геополитические проблемы, пишет Федеральное агентство новостей.

Агрессию мигрантов из лагеря беженцев в Митилини испытал на себе корреспондент ФАН. Преступники напали на него, чтобы украсть камеру и оборудование. Афганские пуштуны, рассказал он, давно живут на греческом острове за счет грабежей и разбойных нападений. 

"Во время атаки удалось спасти переводчицу, ее просто перекинули руками за пределы лагеря коллеги-журналисты из Франции. А дальше началась жесткая драка, в ходе которой, увы, победили мигранты. Они смогли отобрать видеоаппаратуру корреспондентов ФАН", — вспоминает он. 

Местные полицейские в бойню за видеокамеру предпочли не вмешиваться, наблюдая за разбойным нападением со стороны. Журналистам самим пришлось прийти с заявлением к греческим правоохранителям. Решение о возбуждении уголовного дела обещали принять 13 марта. 

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Автор: Илья Романович
#мигранты #фан #лесбос

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