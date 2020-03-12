Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Корреспондент Федерального агентства новостей стал жертвой нападения вооруженных мачете и палками афганских пуштунов. Мигранты пытались отобрать у журналистов видеокамеру.

Популярный курорт на острове Лесбос превратился в пристанище преступников, большинство из которых — беженцы с Ближнего Востока. Миграционный кризис возник в Греции по вине турецких властей. Анкара целенаправленно отправляет в Европу беженцев, пытаясь таким образом решить свои геополитические проблемы, пишет Федеральное агентство новостей.

Агрессию мигрантов из лагеря беженцев в Митилини испытал на себе корреспондент ФАН. Преступники напали на него, чтобы украсть камеру и оборудование. Афганские пуштуны, рассказал он, давно живут на греческом острове за счет грабежей и разбойных нападений.

"Во время атаки удалось спасти переводчицу, ее просто перекинули руками за пределы лагеря коллеги-журналисты из Франции. А дальше началась жесткая драка, в ходе которой, увы, победили мигранты. Они смогли отобрать видеоаппаратуру корреспондентов ФАН", — вспоминает он.

Местные полицейские в бойню за видеокамеру предпочли не вмешиваться, наблюдая за разбойным нападением со стороны. Журналистам самим пришлось прийти с заявлением к греческим правоохранителям. Решение о возбуждении уголовного дела обещали принять 13 марта.