Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Мифы о Крыме, Майдане и Донбассе заменили гражданам Украины права человека, безопасность и экономику, заявила юрист Елена Лукаш.

Украина постмайдана держится на трех китах, уверена Лукаш. Ее слова передает издание "ПолитНавигатор". По мнению юриста, эти киты далеко не права человека, экономика и безопасность, как должно быть в правовом государстве.

"Эти киты – миф о Майдане, миф о Крыме, миф о Донбассе. Если начать отправлять китов в честное далекое плавание, пострадают многие", – заявила юрист.

Лукаш рассказала, что они со своим коллегой Андреем Портновым и группой юристов готовятся выпустить расследование, связанное с вопросом Крымского полуострова, а также его "захватом Россией".

Юрист уверена, что Украина "сдала" Крым сознательно и существуют лица, которые должны понести уголовную ответственность за свои должностные преступления.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Его жители проголосовали за вступление в состав РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос присоединения Крыма к России закрыт и не подлежит обсуждению.