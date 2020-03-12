Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

 Путин рассказал, как будет проводиться реформа контрольно-надзорной деятельности

Путин рассказал, как будет проводиться реформа контрольно-надзорной деятельности
Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

 Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

 Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 
Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

Социологи выявили разницу в снах российских мужчин и женщин

 Путин рассказал, как будет проводиться реформа контрольно-надзорной деятельности

Путин рассказал, как будет проводиться реформа контрольно-надзорной деятельности
Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

 Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

 Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 
9:49   12 Марта 2020
Политика

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Лукаш уверена, что украинцы живут мифами о Крыме и Донбассе

Мифы о Крыме, Майдане и Донбассе заменили гражданам Украины права человека, безопасность и экономику, заявила юрист Елена Лукаш.

Украина постмайдана держится на трех китах, уверена Лукаш. Ее слова передает издание "ПолитНавигатор". По мнению юриста, эти киты далеко не права человека, экономика и безопасность, как должно быть в правовом государстве.

"Эти киты – миф о Майдане, миф о Крыме, миф о Донбассе. Если начать отправлять китов в честное далекое плавание, пострадают многие", – заявила юрист.

Лукаш рассказала, что они со своим коллегой Андреем Портновым и группой юристов готовятся выпустить расследование, связанное с вопросом Крымского полуострова, а также его "захватом Россией".

Юрист уверена, что Украина "сдала" Крым сознательно и существуют лица, которые должны понести уголовную ответственность за свои должностные преступления.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Его жители проголосовали за вступление в состав РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос присоединения Крыма к России закрыт и не подлежит обсуждению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...