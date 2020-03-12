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12:31   12 Марта 2020
Весь мир

Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

Мир ждет тяжелое экономическое похмелье

Очередной упадок мировой экономики прогнозирует американский экономист Джесси Коломбо, предупреждавший о финансовом кризисе 2008 года. На этот раз человечество обеднеет из-за коронавируса. Аналитик бьет тревогу: рынки европейской недвижимости и американских акций уже превратились в мыльные пузыри.

Вирус как предвестник кризиса

Коронавирус для экономики стал ударом ниже пояса, считает финансовый аналитик. Классические фазы экономического цикла — оживление рынка, экономический бум, спад и, наконец, кризис. Мир находится на очень позднем этапе в этом экономическом цикле, уверен Коломбо.

«Но мы уже шли к рецессии (замедление темпов экономического роста, — прим.ред.) до того, как кто-либо услышал о коронавирусе», — цитирует Коломбо издание Independent.

В июне финансист уже заявлял о постепенном экономическом упадке, упоминая, что все попытки центральных банков его остановить лишь ухудшают ситуацию. Он привел в пример практически лопнувшие «пузыри» американской экономики.

Мир рискует погрузиться в новый финансовый кризис из-за коронавируса

Лопнувшие пузыри, взорвавшие экономику

Суть рыночных пузырей — в торговле крупными объемами товаров или ценными бумагами по сниженным ценам, чтобы вызвать ажиотаж и искусственно поднять цену за счет выросшего спроса. Например, Федеральная резервная система США снижает процентные ставки и создает экономический бум, поощряя американцев брать кредиты и завышает цены на активы, чтобы создать видимость их ценности.

Такой экономический бум, повторимся, основан на спекулятивном пузыре, но когда таких пузырей много и все они лопаются, то разрушают всю экономику. Искусственно заниженные процентные ставки в итоге возвращаются к «справедливой» норме, то есть повышаются до нормального уровня. Но заемщики уже не в силах вынести кредитное бремя. Ведь изначально они рассчитывали на более низкую сумму.

Именно об этом предупреждал Коломбо перед кризисом 2008 года.  С июня 2019 года экономист бьет новую тревогу, описывая в  Twitter возможную финансовую катастрофу.

«Поскольку текущий экономический цикл длился необычайно долго из-за действий центральных банков, в мире накопился беспрецедентный объем недоинвестирования, который необходимо устранить в предстоящем спаде. Это похоже на ночь пьянства: чем больше вы пьете и чем позже вы приходите домой, тем хуже будет ваше похмелье», — сообщает аналитик.

Мир рискует погрузиться в новый финансовый кризис из-за коронавируса

Экономист Сергей Овчинников подтверждает неутешительные прогнозы американского коллеги. По его словам, эпидемия в долгосрочной перспективе ведет к остановке любой коммерческой деятельности, падению ВВП стран, цен на нефть, доходов от логистического и туристического направлений.

«Все идет к мировому экономическому кризису из-за этой болезни. Рынки будут падать, стоимость денег повысится — облигации падают, рынок падает, люди выходят из рискованных финансовых операций и денег становится меньше», — объясняет эксперт.

Если верить Коломбо, и не только ему, последние десять лет для мировой экономики были очень утомительными, а будущее «похмелье» будет пропорционально тяжелым.

Мир рискует погрузиться в новый финансовый кризис из-за коронавируса

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #экономика #кризис #новости #весь мир

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