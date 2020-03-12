Иностранные граждане временно не смогут посетить Соединенные Штаты из-за введенного в связи с коронавирусом 30-дневного запрета на въезд, поделился американский лидер Дональд Трамп.

Ограничительные меры касаются граждан всех европейских государств, кроме жителей Великобритании. Трамп, выступая накануне перед согражданами во время телеобращения, оповестил американцев о нависшей угрозе распространения нового типа пневмонии.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США", — подчеркнул глава Белого дома.

Уточняется, что новые правила начнут действовать с 13 марта. Также он отметил возможное рассмотрение ранней отмены ограничений на въезд для граждан Южной Кореи и Китая.