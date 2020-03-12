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 Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

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 Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 

Полиция Лесбоса не смогла защитить корреспондента ФАН от нападения турецких мигрантов 
9:30   12 Марта 2020
Весь мир

Иностранцы не смогут посетить США из-за коронавируса

Иностранцы не смогут посетить США из-за коронавируса

Иностранные граждане временно не смогут посетить Соединенные Штаты из-за введенного в связи с коронавирусом 30-дневного запрета на въезд, поделился американский лидер Дональд Трамп.

Ограничительные меры касаются граждан всех европейских государств, кроме жителей Великобритании. Трамп, выступая накануне перед согражданами во время телеобращения, оповестил американцев о нависшей угрозе распространения нового типа пневмонии.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США", — подчеркнул глава Белого дома.

Уточняется, что новые правила начнут действовать с 13 марта. Также он отметил возможное рассмотрение ранней отмены ограничений на въезд для граждан Южной Кореи и Китая.

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Автор: Илья Романович
#сша #туризм #коронавирус

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