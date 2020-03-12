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Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

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10:11   12 Марта 2020
Весь мир

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 будет похлеще процесса над Димитровым

Доводы, выстроенные голландской стороной обвинения по отношению к гражданам РФ в деле о крушении рейса МН17, не имеют под собой доказательной базы и просто смехотворны.

Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян, комментируя начавшийся в Гааге судебный процесс над тремя россиянами Сергеем Дубинским, Игорем Гиркиным и Олегом Пулатовым, и украинцем Леонидом Харченко.

«То, что продемонстрировано – это вообще за гранью добра и зла. Это так называемое обвинение в русском диалекте. Я не очень понимаю, что это такое и чем условно русский язык в Днепропетровске или Кривом Роге отличается от русского языка в Донецке или Луганске», — заявил Гапсарян, слова которого приводит «ПолитНовигатор».

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 станет похлеще процесса над Димитровым

Еще больше, по словам политолога, его потрясло сделанное на суде заявление, что спецназ ГРУ провел спецоперацию, чтобы в день крушения малазийского «Боинга» вывести из строя серверы австралийской разведки.

«Это уже просто днище какое-то. Ладно бы ЦРУ, МИ6, Моссад – это я еще мог бы понять, хотя бы какая-то связь, но австралийская разведка – это уже просто издевательство какое-то над здравым смыслом», — возмутился Гаспарян.

При этом политолог высказал опасение, что начавшийся процесс, станет именем нарицательным, как процесс над коммунистом Георгием Димитровым в Третьем Рейхе, когда обвиняемый Димитров сам превратился в обвинителя нацистов.

«Над этим судилищем потом откровенно насмехались, когда обвинение демонстрировало совершенно запредельный идиотизм. Здесь, мне кажется, получается еще хлеще», — напомнил он.

Мнение Гаспаряна поддержал и политолог Сергей Марков, заявивший, что члены Совета безопасности Нидерландов фальсифицировали результаты расследования по делу о крушении малазийского «Боинга» и именно их необходимо привлечь к ответственности.

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 станет похлеще процесса над Димитровым

При этом Марков также сравнил проходящий в Гааге политически коррумпированный процесс с нацистским судом после поджога Рейхстага.

«Это особенно хорошее сравнение, потому что этот суд по Рейхстагу имел политической целью начать расправу с коммунистами. Точно также здесь политическая цель – начать расправу с российскими государственными структурами», — отметил Марков.

Также, по его словам, сходство усиливается тем, что в случае с поджогом Рейхстага были замешаны немецкие спецслужбы, а в случае с малазийским «Боингом» наверняка имел место инициированный СБУ заговор, целью которого было объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями, а Россию обвинить в их поддержке.

«Пять лет понадобилось для фальсификации процесса. Совершенно очевидная фальсификация. Те, кто сбивал, а это СБУ и их патроны из американских спецслужб, они и имитируют расследование. Убийцы захватили контроль над следственной группой», — подчеркнул Марков.

В заключение он добавил, что прокуратура Нидерландов, по его мнению, должна немедленно арестовать членов Совбеза страны, совершенно очевидно покрывающих убийц и фальсифицирующих расследование».

Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 станет похлеще процесса над Димитровым

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. В самолете находились 298 человек, все они погибли.

По версии международной следственной группы, лайнер был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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Автор: Александр Люблинский
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