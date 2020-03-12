Гаспарян уверен, что гаагский суд по МН17 станет похлеще процесса над Димитровым

Доводы, выстроенные голландской стороной обвинения по отношению к гражданам РФ в деле о крушении рейса МН17, не имеют под собой доказательной базы и просто смехотворны.

Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян, комментируя начавшийся в Гааге судебный процесс над тремя россиянами Сергеем Дубинским, Игорем Гиркиным и Олегом Пулатовым, и украинцем Леонидом Харченко.

«То, что продемонстрировано – это вообще за гранью добра и зла. Это так называемое обвинение в русском диалекте. Я не очень понимаю, что это такое и чем условно русский язык в Днепропетровске или Кривом Роге отличается от русского языка в Донецке или Луганске», — заявил Гапсарян, слова которого приводит «ПолитНовигатор».

Еще больше, по словам политолога, его потрясло сделанное на суде заявление, что спецназ ГРУ провел спецоперацию, чтобы в день крушения малазийского «Боинга» вывести из строя серверы австралийской разведки.

«Это уже просто днище какое-то. Ладно бы ЦРУ, МИ6, Моссад – это я еще мог бы понять, хотя бы какая-то связь, но австралийская разведка – это уже просто издевательство какое-то над здравым смыслом», — возмутился Гаспарян.

При этом политолог высказал опасение, что начавшийся процесс, станет именем нарицательным, как процесс над коммунистом Георгием Димитровым в Третьем Рейхе, когда обвиняемый Димитров сам превратился в обвинителя нацистов.

«Над этим судилищем потом откровенно насмехались, когда обвинение демонстрировало совершенно запредельный идиотизм. Здесь, мне кажется, получается еще хлеще», — напомнил он.

Мнение Гаспаряна поддержал и политолог Сергей Марков, заявивший, что члены Совета безопасности Нидерландов фальсифицировали результаты расследования по делу о крушении малазийского «Боинга» и именно их необходимо привлечь к ответственности.

При этом Марков также сравнил проходящий в Гааге политически коррумпированный процесс с нацистским судом после поджога Рейхстага.

«Это особенно хорошее сравнение, потому что этот суд по Рейхстагу имел политической целью начать расправу с коммунистами. Точно также здесь политическая цель – начать расправу с российскими государственными структурами», — отметил Марков.

Также, по его словам, сходство усиливается тем, что в случае с поджогом Рейхстага были замешаны немецкие спецслужбы, а в случае с малазийским «Боингом» наверняка имел место инициированный СБУ заговор, целью которого было объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями, а Россию обвинить в их поддержке.

«Пять лет понадобилось для фальсификации процесса. Совершенно очевидная фальсификация. Те, кто сбивал, а это СБУ и их патроны из американских спецслужб, они и имитируют расследование. Убийцы захватили контроль над следственной группой», — подчеркнул Марков.

В заключение он добавил, что прокуратура Нидерландов, по его мнению, должна немедленно арестовать членов Совбеза страны, совершенно очевидно покрывающих убийц и фальсифицирующих расследование».

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. В самолете находились 298 человек, все они погибли.

По версии международной следственной группы, лайнер был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук».