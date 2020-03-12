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Более 77 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Более 77 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

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7:50   12 Марта 2020
Весь мир

Более 77 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Более 77 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Количество больных новым коронавирусом COVID-2019 в Китае снижается с каждым днем, число выздоровевших достигло 77,7 процента. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части КНР возросло до 80 793, из них 62 793 выписаны из больниц. Данный показатель составляет 77,7 процента от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зафиксировано 13 012 случаев заражения, из них – 113 с летальным исходом (показатель смертности — 0,86 процента). В самом Хубэе было выявлено 67 781 случаев заражения (3056 скончались, смертность — 4,5 процента).

Смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,9 процента. Эпидемия унесла жизни уже 3169 человек.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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