Более 77 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Количество больных новым коронавирусом COVID-2019 в Китае снижается с каждым днем, число выздоровевших достигло 77,7 процента. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части КНР возросло до 80 793, из них 62 793 выписаны из больниц. Данный показатель составляет 77,7 процента от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зафиксировано 13 012 случаев заражения, из них – 113 с летальным исходом (показатель смертности — 0,86 процента). В самом Хубэе было выявлено 67 781 случаев заражения (3056 скончались, смертность — 4,5 процента).

Смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,9 процента. Эпидемия унесла жизни уже 3169 человек.