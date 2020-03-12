Агентство Bloomberg сообщает о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на свою нефть в апреле. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это произошло на фоне «ценовой войны» между Саудовской Аравией и Россией.

Ирак намерен понизить стоимость нефти марки Basrah Light на пять долларов за баррель при поставках в Азию в апреле. Компания Saudi Aramco опустила стоимость «черного золота» марки Arab Medium на шесть долларов. Кувейт опустил стоимость нефти для азиатских покупателей также, как и Эр-Рияд.

По данным Bloomberg, ОАЭ продолжает устанавливать стоимость нефти задним число, опустив стоимость для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель.

В минувшую пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти участниками ОПЕК+. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового коронавируса.