США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну

Решение президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для лиц из стран Европы касается граждан, которые за последние две недели посещали Шенгенскую зону. Об этом сообщает американское министерстве внутренней безопасности.

Ранее Трамп заявил, что запрет из-за всемирной пандемии нового коронавируса COVID-2019 вступит в силу с пятницы и продлится 30 дней.

В заявлении МВБ США уточняется, что в число таких государств входят

Португалия, Латвия, Бельгия, Чехия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Исландия, Финляндия, Швеция, Испания, Литва, Словакия, Норвегия, Лихтенштейн, Германия, Дания, Эстония, Австрия, Франция, Венгрия, Мальта, Словения, Польша, Греция и Италия.

Данное решение не относится к лицам, которые имеют статус постоянного законного проживания в США, а также к ближайшим родственникам американцев и некоторым другим лицам.