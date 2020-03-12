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 США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну

США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну
Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

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Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Агентство Bloomberg сообщает о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Агентство Bloomberg сообщает о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

 США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну

США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну
6:31   12 Марта 2020
Весь мир

США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну

США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну

Решение президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для лиц из стран Европы касается граждан, которые за последние две недели посещали Шенгенскую зону. Об этом сообщает американское министерстве внутренней безопасности.

Ранее Трамп заявил, что запрет из-за всемирной пандемии нового коронавируса COVID-2019 вступит в силу с пятницы и продлится 30 дней.

В заявлении МВБ США уточняется, что в число таких государств входят

Португалия, Латвия, Бельгия, Чехия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Исландия, Финляндия, Швеция, Испания, Литва, Словакия, Норвегия, Лихтенштейн, Германия, Дания, Эстония, Австрия, Франция, Венгрия, Мальта, Словения, Польша, Греция и Италия.

Данное решение не относится к лицам, которые имеют статус постоянного законного проживания в США, а также к ближайшим родственникам американцев и некоторым другим лицам.

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Автор: Олег Королев
#сша #карантин #коронавирус

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