Число зараженных новым коронавирусом в США достигло 1311

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в США превысило 1,3 тысячи. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе местных и федеральных данных.

Согласно данным университета, всего подтверждены 1311 случаев. Также сообщается о 38 жертвах нового коронавируса.

День назад число подтвержденных случаев составило тысячу. Число реальных случаев заражения может быть значительно больше, поскольку анализы на новый коронавирус берутся избирательно. По различным данным, США провели меньше десяти тысяч тестов на коронавирус за время эпидемии.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-2019 пандемией. В мире заражены около 120 тысяч человек, проживающих в 100 государствах. Более четырех тысяч человек умерли.