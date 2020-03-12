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Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Агентство Bloomberg сообщает о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

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США из-за пандемии COVID-2019 запретили европейцам въезжать в страну
6:02   12 Марта 2020
Весь мир

Число зараженных новым коронавирусом в США достигло 1311

Число зараженных новым коронавирусом в США достигло 1311

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в США превысило 1,3 тысячи. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе местных и федеральных данных.

Согласно данным университета, всего подтверждены 1311 случаев. Также сообщается о 38 жертвах нового коронавируса.

День назад число подтвержденных случаев составило тысячу. Число реальных случаев заражения может быть значительно больше, поскольку анализы на новый коронавирус берутся избирательно. По различным данным, США провели меньше десяти тысяч тестов на коронавирус за время эпидемии.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-2019 пандемией. В мире заражены около 120 тысяч человек, проживающих в 100 государствах. Более четырех тысяч человек умерли.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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