Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК заявил о важности улучшения отношений между Варшавой и Москвой.

Он подчеркнул, что Польша и Россия являются странами-соседями, и поэтому между ними должны существовать нормальные взаимоотношения. Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.

Польский министр заявил, что заинтересован во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он допустил проведение встречи с коллегой до министерской встречи в Совете Европы, запланированной на май. По его словам, у сторон есть время, чтобы договориться.

Чапутович отметил, что Польша хотела бы провести общий анализ документов, чтобы прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений между странами.

Также он подчеркнул, что Варшава не предъявляет Москве каких-либо условий для начала диалога по историческому примирению. Дипломат заявил о необходимости снизить накал исторических споров, предлагая дать профессиональным историкам возможность заниматься изучением документов.

Накануне Чапутович заявил, что СССР сыграл ведущую роль в победе над фашизмом.