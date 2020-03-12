Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом
Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились новым коронавирусом в Австралии.
На своей странице в Twitter Хэнкс рассказал, что он и супруга почувствовали себя немного уставшими и простудившимися, в теле появилась боль. У его жены также был периодически озноб.
Актер отметил, что после проверки на новый коронавирус выяснилось, что они больны.
March 12, 2020
Том Хэнкс известен по ролям в фильмах «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», а также многим другим. В 2016 году американский президент Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.
Ранее министерство здравоохранения Австралии сообщило, что в стране зарегистрировано 112 случаев заражения новым коронавирусом. При этом 24 человека уже выздоровели.