Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились новым коронавирусом в Австралии.

На своей странице в Twitter Хэнкс рассказал, что он и супруга почувствовали себя немного уставшими и простудившимися, в теле появилась боль. У его жены также был периодически озноб.

Актер отметил, что после проверки на новый коронавирус выяснилось, что они больны.

Том Хэнкс известен по ролям в фильмах «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», а также многим другим. В 2016 году американский президент Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.

Ранее министерство здравоохранения Австралии сообщило, что в стране зарегистрировано 112 случаев заражения новым коронавирусом. При этом 24 человека уже выздоровели.