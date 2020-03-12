Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены
Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

 Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске сирийских боевиков в Ливию

Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске сирийских боевиков в Ливию
Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены
Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

 Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске сирийских боевиков в Ливию

Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске сирийских боевиков в Ливию
5:02   12 Марта 2020
Весь мир

Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его жена заразились новым коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились новым коронавирусом в Австралии.

На своей странице в Twitter Хэнкс рассказал, что он и супруга почувствовали себя немного уставшими и простудившимися, в теле появилась боль. У его жены также был периодически озноб.

Актер отметил, что после проверки на новый коронавирус выяснилось, что они больны.

Том Хэнкс известен по ролям в фильмах «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», а также многим другим. В 2016 году американский президент Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.

Ранее министерство здравоохранения Австралии сообщило, что в стране зарегистрировано 112 случаев заражения новым коронавирусом. При этом 24 человека уже выздоровели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#австралия #том хэнкс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...