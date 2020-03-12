Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске сирийских боевиков в Ливию

Американский журналист Линдси Снелл рассказала о сотрудничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана с боевиками в Сирии и Ливии. Об этом пишет ФАН, ссылаясь на матеирал AnfArabic.

Сейчас террористы из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (прежнее название - «Джебхат ан-Нусра»*) после поражений бегут из сирийских провинций Идлиб и Алеппо в Ливию. Эрдоган способствует их транспортировке, сообщила американская журналистка каналу «8NEWS 21».

Журналист рассказала, что в ее распоряжении есть фото группы наемников в составе 175 человек, которые были направлены из Сирии в ливийскую столицу. По ее сведениям, еще 360 боевиков должны прибыть в Триполи в ближайшие дни. Сирийские террористы должны пополнить ряды вооруженных группировок, которые понесли потери, когда пытались атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Снелл рассказала, что помощь Эрдогана в Ливии оплачивается так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Сюда также входит компенсация расходов на сирийских наемников.

Журналист отметила, что сами террористы отправляются в Ливию от безвыходности ситуации. Несмотря на это, боевикам в месяц платят суммы, доходящие до трех тысяч долларов.

Также корреспондентка подчеркнула, что многие террористы пытаются начать в Ливии новую жизнь. Однако, молодых боевиков «заманили» в Ливию обещанием о том, что они будут воевать с российскими военными.

Ранее ФАН сообщал, что боевики из группировки «Файлак аль-Маджд», входящей в третий корпус так называемой «Сирийской национальной армии», не получили от Турции денег, поскольку отказались ехать в Ливию.

Прибывшие из Сирии наемники творят в Триполи беспредел. Террористы не только воюют против солдат Ливийской национальной армии, но и нападают на мирных жителей. Были зафиксированы несколько случаев, когда экстремисты врывались в дома местных жителей и забирали чужое имущество.

Сирийские боевики вместе с бандформированиями ПНС и турецкими военными также обстреливают жилые кварталы Триполи. Наемники участвуют в провокациях, надеясь на прекращение режима тишины.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга прав человека, в Ливии находятся 6 650 протурецких наемников. При этом Эрдоган планирует вывезти из Идлиба в Ливию 16 000 террористов.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.