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4:07   12 Марта 2020
Весь мир

Число зараженных новым коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 45

Число зараженных новым коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 45

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.

День назад сообщалось о 21 зараженном.

На своей странице в Twitter ведомство сообщает, что было выявлено 24 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших достигло 45.

9 марта Эр-Рияд приостановил поездки своих граждан в пять стран из-за опасности распространения нового коронавируса. Граждане Саудовской Аравии не смогут посещать Германию, Италию, Францию, Турцию и Оман.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-2019 пандемией. Всего в мире заражены около 120 тысяч человек более чем в сотни странах, большая часть которых выздоровели. Более четыре тысяч скончались.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #коронавирус

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