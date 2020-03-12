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3:43   12 Марта 2020
Весь мир

Козак рассказал о новом механизме урегулирования сиитуации в Донбассе

Козак рассказал о новом механизме урегулирования сиитуации в Донбассе

Контактная группа по Донбассу сможет 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата». Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, механизм представляет собой диалоговую площадку с участием сторон «нормандского формата».

«Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались.», — отметил он.

По словам Козака, данный механизм был сторонами предварительно согласован. Он выразил надежду, что на заседании 25 марта будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта.

Комментируя итоги переговоров в Минске, зам главы администрации президента РФ отметил, что все подгруппы контактной группы нашли неокончательные решения по ряду вопросов. По его словам, с учетом отягощения взаимным недоверием сторон иного решения трудно было ожидать

Козак уточнил, что в частности, стороны договорились в течение недели определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, а также договорились о необходимости поиска новых компромиссных участков по разведению сил и средств.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #минские соглашения #козак

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