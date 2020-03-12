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 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

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3:10   12 Марта 2020
Весь мир

Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением нового коронавируса на фоне объявленной в мире пандемии.

Генсек отметил, что COVID-19 является общей для всех угрозой. По его словам, объявление пандемии в мире является призывом к действию для всех и везде.

Гутерреш заявил, что ход пандемии можно изменить. Он сообщил, что призывает правительства всех стран активизировать незамедлительно свои усилия.

Накануне ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Данным термином обозначают сильную эпидемию, которая характеризуется распространением инфекционного заболевания на всю страну, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее число заражений в мире составило 18 тысяч человек в 114 странах. Согласно данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

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Автор: Олег Королев
#оон #гутерреш #коронавирус

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