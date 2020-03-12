Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительства всех стран активизировать усилия по борьбе с распространением нового коронавируса на фоне объявленной в мире пандемии.

Генсек отметил, что COVID-19 является общей для всех угрозой. По его словам, объявление пандемии в мире является призывом к действию для всех и везде.

Гутерреш заявил, что ход пандемии можно изменить. Он сообщил, что призывает правительства всех стран активизировать незамедлительно свои усилия.

Накануне ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Данным термином обозначают сильную эпидемию, которая характеризуется распространением инфекционного заболевания на всю страну, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Общее число заражений в мире составило 18 тысяч человек в 114 странах. Согласно данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.