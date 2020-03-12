ОБСЕ сообщила о создании совета по урегулированию ситуации в Донбассе

Контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.

По ее словам, политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренным пункту 11 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Грау отметила, что также на встрече было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, уже согласован проект его полномочий и порядка работы. По ее словам, задачами совета будут выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации обсуждался в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по десэкалации конфликта. Однако, несмотря на соглашения, между сторонами конфликта продолжаются столкновения.