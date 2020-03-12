Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Переговорщики по Донбассу договорились о создании нового органа для выработки решений по политическому урегулированию конфликта. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова

По итогам заседания контактной группы в Минске Никонорова сообщила, что участники встречи договорились о необходимости создания «специальных механизмов для прямого общения» и обсуждения тем, требующих решения в рамках работы контактной группы.

Никонорова сообщила журналистам, что название данного дополнительного механизма не имеет значения. По ее словам, важен тот факт, что она будет площадкой прямого диалога двух сторон конфликта — Украины и Донбасса.

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что детали механизма пока являются вопросом следующей встречи, которая пройдет 25 марта в Минске. По его словам, важно «переложить на бумагу» те решения, которые были предварительно отработаны в ходе нынешней встречи.