Премьер Британии осудил атаку на базу США в Ираке

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал атаку на военную базу Таджи в Ираке «недостойной».

Джонсон осудил произошедшее. Он отметил, что британские военные «без устали трудятся ежедневно» над поддержанием безопасности и стабильности в регионе.

Также сообщается, что министр иностранных дел Великобритании по телефону обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что военная база «Аль-Таджи» в Ираке подверглась ракетной атаке, что привело к гибели трех американских военнослужащих и одного британского. По меньшей мере 12 челвоек получили ранения в результате обстрела.

В начале января сообщалось о ракетном обстреле американских баз в Ираке. Иранский КСИР в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по военной базе США «Айн-аль-Асад» и аэропорту Эрбиля. Это стало ответом иранской стороны на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.