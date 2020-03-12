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 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

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Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

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2:07   12 Марта 2020
Весь мир

Премьер Британии осудил атаку на базу США в Ираке

Премьер Британии осудил атаку на базу США в Ираке

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал атаку на военную базу Таджи в Ираке «недостойной».

Джонсон осудил произошедшее. Он отметил, что британские военные «без устали трудятся ежедневно» над поддержанием безопасности и стабильности в регионе.

Также сообщается, что министр иностранных дел Великобритании по телефону обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что военная база «Аль-Таджи» в Ираке подверглась ракетной атаке, что привело к гибели трех американских военнослужащих и одного британского. По меньшей мере 12 челвоек получили ранения в результате обстрела.

В начале января сообщалось о ракетном обстреле американских баз в Ираке. Иранский КСИР в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по военной базе США «Айн-аль-Асад» и аэропорту Эрбиля. Это стало ответом иранской стороны на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #сша #ирак #коалиция

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