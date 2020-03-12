Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены
Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

 ОБСЕ сообщила о создании совета по урегулированию ситуации в Донбассе

ОБСЕ сообщила о создании совета по урегулированию ситуации в Донбассе
Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

 Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены
Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

Глава МИД ДНР сообщила о создании нового органа для урегулирования в Донбассе

 Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина
Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

Генсек ООН Гутерреш призвал правительства активизироваться в борьбе с коронавирусом

 ОБСЕ сообщила о создании совета по урегулированию ситуации в Донбассе

ОБСЕ сообщила о создании совета по урегулированию ситуации в Донбассе
1:36   12 Марта 2020
Весь мир

Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

Центральное командование США обнародовало официальное заявление в связи с атакой на военную базу Таджи в Ираке.

Согласно информации на 00.30 по времени Багдада, трое человек из личного состава возглавляемой США международной коалиции погибли в результате ракетного обстрела на иракский лагерь Таджи. Имена личного состава держатся в тайне до уведомления родственников. В сообщении также говорится, что при атаке пострадали 12 военных.

Коалиция и правоохранительные органы Ирака ведут расследование произошедшего. Подчеркивается, что лагерь Таджи является иракской базой, где личный состав международной коалиции выполняет задачи по помощи и обучению.

Всего по базе было выпущено более 18 единиц 107-мм снарядов типа «Катюша». Иракские правоохранители обнаружили грузовик с направляющими в нескольких милях от лагеря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...