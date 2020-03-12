Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Центральное командование США обнародовало официальное заявление в связи с атакой на военную базу Таджи в Ираке.
Согласно информации на 00.30 по времени Багдада, трое человек из личного состава возглавляемой США международной коалиции погибли в результате ракетного обстрела на иракский лагерь Таджи. Имена личного состава держатся в тайне до уведомления родственников. В сообщении также говорится, что при атаке пострадали 12 военных.
Коалиция и правоохранительные органы Ирака ведут расследование произошедшего. Подчеркивается, что лагерь Таджи является иракской базой, где личный состав международной коалиции выполняет задачи по помощи и обучению.
Всего по базе было выпущено более 18 единиц 107-мм снарядов типа «Катюша». Иракские правоохранители обнаружили грузовик с направляющими в нескольких милях от лагеря.