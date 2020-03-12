Козак рассказал о переговорах об обмене пленными в Донбассе

Существует надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По итогам встречи контактной группы в Минске Козак заявил, что есть надежда договориться о конкретных действиях между сторонами. По его словам, речь идет о необходимости верифицировать список лиц, готовых участвовать в обмене.

Козак заявил, что в ходе встречи стороны обсуждали список лиц с различным статусом. По его словам, в течение недели этот список будет окончательно верифицирован — будет подтверждено желание каждого и его статус.

Также он выразил надежду, что до конца марта найдутся конкретные решения по обмену данными лицами.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова подтвердила нахождение на территории ДНР 15 граждан, которых разыскивает Киев в рамках подготовки к новому этапу обмена пленными.