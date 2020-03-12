США нанесли удары по трем базам «Хашд Шааби» в Ираке

США нанесли удары по трем базам «Хашд Шааби». Об этом сообщают иракские источники.

Атакам подверглись базы «Катаиб Хизбалла» (находится в промзоне на границе), «Харакят Сейид аш-Шухада» и «Харакят ан-Нуджаба» (находится близ Абу-Кемаля). Также обстрелам подвергли несколько блокпостов и объектов различных группировок на приграничной трассе.

Отмечается, что атаки производились по объектам фракций «Хашд Шааби» (хейдариты), сотрудничающей с иранским КСИР.