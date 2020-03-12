Военная база иракского ополчения на юго-западе от Абу-Кемаля полностью уничтожена

База имени имама Али на юго-западе от Абу-Кемаля была полностью уничтожена авиаударами США. Об этом сообщает telegram-канал «Рыбарь».

По непроверенным данным, тренировочная база на ирако-сирийской границе полностью уничтожена.

Ранее она уже подвергалась ударам. На базе находятся отряды иракского ополчения «Харакят ан-Нуджаба», которые в США признаны террористами. Однако, «база КСИР» по факту служит центром координации действий на иракской границе.