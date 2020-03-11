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21:15   11 Марта 2020
Политика

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры иностранных государств теперь поддерживают мюнхенскую речь президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Как рассказал российский лидер, раньше многие зарубежные политики ругались, "что грубовато, не к месту". Однако спустя время согласились с тезисами его мюнхенской речи. В пример президент привел германское правительство, которое теперь практически повторяет слова Путина.

"Возьмите руководителей Германии — ведь они почти дословно воспроизводят", — говорит президент.

В мюнхенской речи Владимир Путин говорил о недопустимости, чтобы одна страна диктовала свою волю всем остальным, тем самым нарушая их национальные интересы. Сегодня Германия заявляет, что нельзя накладывать вторичные санкции на компании, которые не имеют никакого отношения к США.

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Автор: Василий Пименов
#путин #германия

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