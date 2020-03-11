Многие лидеры государств поддерживают мюнхенскую речь Путина

Многие лидеры иностранных государств теперь поддерживают мюнхенскую речь президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Как рассказал российский лидер, раньше многие зарубежные политики ругались, "что грубовато, не к месту". Однако спустя время согласились с тезисами его мюнхенской речи. В пример президент привел германское правительство, которое теперь практически повторяет слова Путина.

"Возьмите руководителей Германии — ведь они почти дословно воспроизводят", — говорит президент.

В мюнхенской речи Владимир Путин говорил о недопустимости, чтобы одна страна диктовала свою волю всем остальным, тем самым нарушая их национальные интересы. Сегодня Германия заявляет, что нельзя накладывать вторичные санкции на компании, которые не имеют никакого отношения к США.